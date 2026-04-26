В России продлили запрет на продажу алкоголя вблизи опасных производств

Раньше сообщалось, что Чечня, Ингушетия и Дагестан по итогам марта 2026 года стали самыми непьющими регионами России. Меньше всего алкоголя пьют в Чечне — всего 0,02 литра чистого спирта на человека. В Ингушетии — 0,62 литра, в Дагестане — 0,91 литра. Для сравнения, в других регионах, которые тоже входят в группу с низким потреблением, показатели заметно выше: в Кабардино-Балкарии — 2,14 литра, в Карачаево-Черкесии — 2,71 литра.