Для мигрантов в России ужесточили правила получения детский пособий: какие изменения вводятся

В РФ утвержден ценз оседлости для получения детских пособий.

Источник: Комсомольская правда

Российское правительство установило новый ценз для получения единого детского пособия для мигрантов. Они смогут получать эти выплаты лишь спустя пять лет после вступления в гражданство. Об этом свидетельствует документ, изученный ТАСС.

Новые правила начнут работать с 1 апреля 2027 года. Прежде условием получения выплаты служили лишь нуждаемость, наличие гражданства РФ и факт постоянного проживания в стране. Однако эту формулировку ужесточили. Теперь людям необходимо постоянно проживать на территории РФ в статусе гражданина минимум пять лет.

Вместе с тем для ряда категорий граждан исключения сохраняются. Пятилетний срок не применяется к тем, кто получил гражданство по рождению или через процедуру признания. В частности, это касается жителей Донбасса и Новороссии. Также под действие нормы не подпадают участники программы переселения соотечественников, военные, принимающие участие в спецоперации, и члены их семей.

KP.RU прежде писал, что в России с 1 мая начинают действовать новые правила маркировки ряда товаров в системе «Честный знак». Производители и продавцы радиоэлектроники обязаны будут прикреплять на продукцию средства идентификации и передавать данные в систему. Эти же нововведения применяются к кондитерским изделиям.