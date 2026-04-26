Для мигрантов в России ужесточили правила получения детский пособий: какие изменения вводятся

Российское правительство установило новый ценз для получения единого детского пособия для мигрантов. Они смогут получать эти выплаты лишь спустя пять лет после вступления в гражданство. Об этом свидетельствует документ, изученный ТАСС.
Новые правила начнут работать с 1 апреля 2027 года. Прежде условием получения выплаты служили лишь нуждаемость, наличие гражданства РФ и факт постоянного проживания в стране. Однако эту формулировку ужесточили. Теперь людям необходимо постоянно проживать на территории РФ в статусе гражданина минимум пять лет.
Вместе с тем для ряда категорий граждан исключения сохраняются. Пятилетний срок не применяется к тем, кто получил гражданство по рождению или через процедуру признания. В частности, это касается жителей Донбасса и Новороссии. Также под действие нормы не подпадают участники программы переселения соотечественников, военные, принимающие участие в спецоперации, и члены их семей.
