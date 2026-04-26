«Изменений много»: жительница Дубая рассказала об отношении к русским из-за конфликта США и Ирана

Дубаи до недавнего времени считался излюбленным местом для отдыха российских туристов. Как правило, платежеспособных. Как известно, отдых там крайне дешевым никогда назвать было нельзя. После начала конфликта на Ближнем Востоке произошло много изменений. О том, кто сейчас отдыхает в ОАЭ и как там относятся к русским, «МК» рассказала россиянка, которая уже длительное время живет в Эмиратах.
— У нас сейчас достаточно спокойно, — говорит наша собеседница. — Хотя туристов, конечно, стало значительно меньше. Процентов семьдесят, если не девяносто, уехало. Остались только экспаты (люди, которые временно проживают и работают за границей).
По словам нашей собеседницы, отток туристов уже почувствовали на себе владельцы ресторанных и отельных бизнесов. Если раньше в это время здесь был полный аншлаг, то сейчас загрузкой они похвастать не могут.
— Ресторанный и отельный бизнес сейчас претерпевают кризис: им достаточно сложно, — объясняет девушка. — Но твердый бизнес — например, медицина и юриспруденция, — остаются на своих позициях. Хотя, конечно, доход стал гораздо меньше, не скрою. Дубаи — туристический город. Здесь всегда было много туристов, которые приезжали с деньгами. Сейчас, как я уже сказала, их значительно меньше.
Впрочем, местные стараются искать в происходящем и положительные моменты. Они, как выяснилось, тоже имеются.
— Сейчас у нас мало пробок, — объясняет наша собеседница. — Очень тихо и спокойно. Тревожных новостей тоже, к счастью, нет. Город постепенно возвращается к своей привычной жизни. Мы все надеемся, что все позиции восстановятся в ближайшее время. Во всяком случае, я вижу положительную тенденцию. Что касается продуктов, то в магазинах все есть: дефицита, во всяком случае, не наблюдается.
К слову, несмотря на отток туристов цены, цены на местную недвижимость понизились не сильно.
— Стоимость недвижимости при покупке квартир на определенный процент упала, — объясняет девушка. — Но аренда жилья для людей, которые здесь живут, не настолько сильно понизилась. То есть цены на долгосрочную сдачу квартиры остались фактически прежними. Что касается отношения к русским, то здесь нас всегда любили. И сейчас отношение местных не изменилось. К русским все относятся с позитивом, как и прежде.
В ближайшее время Дубаи столкнется с одной проблемой. Правда, местные к этому привыкли.
— Скоро лето, поэтому мы ожидаем еще больший спад туристической активности, — объясняет девушка. — Для нас — это обычная история. В летний сезон здесь всегда мало туристов. Но с сентября-октября все надеются, что будет восстановление. Если, конечно же, политическая позиция не изменится и конфликт будет улажен. Во всяком случае, здесь надеются, что к осени в Дубаи начнется привычная жизнь.