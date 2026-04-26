На Дону средний срок потребительского кредита вырос почти на 39%

Источник: Коммерсантъ

За год средний срок потребительского кредита в Ростовской области вырос на 38,7%. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В марте 2025 года средний срок потребкредита на Дону составлял 1,55 года. В марте 2026 года срок вырос до 2,15 года. В НБКИ напоминают, что в начале 2025 года средний срок потребкредита находился на минимальных значениях из-за ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка по охлаждению кредитного рынка. Летом сроки значительно выросли, однако в последующие месяцы средний срок потребительского кредита стабилизировался на уровне 2,1 — 2,3 года.

«Аппетит к риску у банков, а также спрос на потребкредиты со стороны граждан все еще находятся на довольно низком уровне. Поэтому при одобрении потребкредитов и их условий (включая сроки) банки предъявляют достаточно высокие требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков», — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, его слова приводятся в сообщении.