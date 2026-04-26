В национальном музее Республики Алтай обновят оборудование

До 1 октября для учреждения закупят новые стеллажи и технику для хранения и экспонирования артефактов из знаменитого захоронения «принцессы Укока», которому около 2,5 тысячи лет. Из федерального бюджета на эти цели направят более 60 миллионов рублей.