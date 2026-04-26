В национальном музее Республики Алтай обновят оборудование

Новое оборудование поступит в Национальный музей им. А. В. Анохина Республики Алтай по нацпроекту «Семья», сообщили в правительстве региона.
До 1 октября для учреждения закупят новые стеллажи и технику для хранения и экспонирования артефактов из знаменитого захоронения «принцессы Укока», которому около 2,5 тысячи лет. Из федерального бюджета на эти цели направят более 60 миллионов рублей.
Всего в музейном фонде республики насчитывается свыше 75 тысяч экспонатов. Уникальные коллекции включают живописные работы Григория Чорос-Гуркина, археологические находки с курганов, оленные камни (плиты с изображениями), а также этнографические коллекции одежды и предметов быта народов Горного Алтая.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.