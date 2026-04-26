Теракт произошел на Панамериканском шоссе в Колумбии, 14 человек погибли

Теракт произошел на Панамериканском шоссе в департаменте Каука на юго-западе Колумбии. По последним данным, погибли 14 человек, около 38 пострадали. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщил губернатор региона Октавио Гусман на своей странице в X.
— К настоящему моменту мы сообщаем о 14 погибших и более чем 38 раненых, среди которых пятеро несовершеннолетних, — уточнил политик.
Он охарактеризовал произошедшее в муниципалитете как «неизбирательную атаку на гражданское население». Взрывное устройство было активировано в момент, когда на трассе находилось большое количество людей. Гусман отдельно отметил резкую эскалацию террористической активности в регионе.
Глава Кауки обратился к правительству Колумбии с призывом к «немедленным и решительным действиям», указав на то, что местные госпитали работают на пределе своих возможностей. Он также потребовал срочного прибытия министра обороны в регион для координации мер по обеспечению безопасности.
