45 лет спустя: Трамп стал вторым президентом США, на которого покушались в отеле «Хилтон»

Инцидент со стрельбой на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома произошел в отеле Washington Hilton, где в 1981 году было совершено покушение на президента Рональда Рейгана. Спустя 45 лет это здание вновь стало местом происшествия, связанного с американским лидером.
30 марта 1981 года, спустя всего два месяца после инаугурации, Рейган возвращался к своему лимузину после выступления, когда Джон Хинкли-младший сделал шесть выстрелов. В результате президент и трое сопровождающих получили ранения.
Утром 26 апреля стало известно о стрельбе в отеле Вашингтона, где проходил прием Ассоциации корреспондентов при Белом доме. На мероприятии присутствовал президент США Дональд Трамп с супругой. В результате инцидента ранение получил сотрудник Секретной службы. Нападавший был задержан. Он, писал KP.RU, признался, что хотел совершить покушение на чиновников администрации Трампа и застрелить их.