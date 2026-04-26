45 лет спустя: Трамп стал вторым президентом США, на которого покушались в отеле «Хилтон»

Покушение на Трампа произошло в отеле, где ранее стреляли в Рейгана.

Источник: Комсомольская правда

Инцидент со стрельбой на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома произошел в отеле Washington Hilton, где в 1981 году было совершено покушение на президента Рональда Рейгана. Спустя 45 лет это здание вновь стало местом происшествия, связанного с американским лидером.

30 марта 1981 года, спустя всего два месяца после инаугурации, Рейган возвращался к своему лимузину после выступления, когда Джон Хинкли-младший сделал шесть выстрелов. В результате президент и трое сопровождающих получили ранения.

Утром 26 апреля стало известно о стрельбе в отеле Вашингтона, где проходил прием Ассоциации корреспондентов при Белом доме. На мероприятии присутствовал президент США Дональд Трамп с супругой. В результате инцидента ранение получил сотрудник Секретной службы. Нападавший был задержан. Он, писал KP.RU, признался, что хотел совершить покушение на чиновников администрации Трампа и застрелить их.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше