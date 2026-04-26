Налоговая Минска проверяет маршрутки из-за жалоб на отсутствие оплаты безналом. Подробности сообщает Управление оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску.
В управление от минчан поступило несколько жалоб на невозможность оплатить проезд в маршрутках безналичным способом. Сотрудники управления вместе с представителями филиала транспортной инспекции по Минску и Минской области изучают ситуацию.
Перевозчикам напомнили, что с 1 ноября 2025 года в момент выполнения городских автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении автобусами категории М2 обязательно использовать платежные терминалы для обеспечения оплаты проезда по безналу.
«Пассажирам сообщаем, что термин “платежный терминал” подразумевает использование систем E-POS, “Оплати”, SmartPay, Cashew, а не только банковских карт», — уточнили в управлении.
В связи с этим гражданам не очень корректно требовать от перевозчика способ оплаты только банковской картой.
Проверка первых нескольких маршруток показала, что в транспорте есть QR-коды для безналичной оплаты. Пока нарушений не обнаружено, но проверка продолжается далее.
