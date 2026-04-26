В Перми за сутки уровень воды в Камском водохранилище поднялся на 10 см

25 апреля в регионе прошли сильные дожди.

Уровень воды в Камском водохранилище за сутки вырос на 10 сантиметров, сообщили в ЕДДС по городу Перми.

Уровень воды в нижнем бьефе Камской ГЭС составляет 89,75 метра (плюс 10 см по сравнению с предыдущими сутками). Порог начала подтопления — 93,8 метра. Верхний бьеф достиг отметки 106,12 метра при норме 108,5 метра (также плюс 10 см).

Вероятно, поднятие уровня воды связано с дождями, которые прошли в субботу 25 апреля. На 26 апреля подтопленных и затопленных территорий не зафиксировано.

Напомним, в Прикамье ввели режим повышенной готовности из-за выхода Обвы из берегов. Жителей попросили сохранять спокойствие и при необходимости звонить «112».