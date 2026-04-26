В Моздокском и Кировском районах Северной Осетии высадили 5200 деревьев

Акция «Сад памяти» прошла в Моздокском и Кировском районах Северной Осетии при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Участники заложили аллеи из 5200 деревьев в память о героях Великой Отечественной войны и участниках СВО, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии республики.
Мероприятия состоялись в селениях Эльхотово и Киевское. В них приняли участие сотрудники минприроды региона, РЖД, МЧС, администраций местного самоуправления районов, студенты, школьники и жители.
«Мы видим огромный энтузиазм у жителей республики, трудовых коллективов, молодежи и гордимся этим. Уверены, что благодаря общим усилиям в Северной Осетии еще долгие годы будут появляться новые зеленые памятники, символизирующие нашу благодарность, преемственность поколений и стремление к мирному будущему», — отметила координатор акции в Северной Осетии Марина Кокоева.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.