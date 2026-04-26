«Сегодня будут выстрелы»: Ливитт предсказала стрельбу на ужине с Трампом

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт случайно напророчила стрельбу на торжественном ужине с участием лидера США Дональда Трампа. Свое страшное предсказание она озвучила во время интервью Fox News.
В ходе интервью журналист поинтересовался, чего стоит ожидать от предстоящего вечера. Ливитт начала описывать программу события, однако одна из ее фраз впоследствии оказалось пророческой.
«Скажу вам: сегодняшняя речь будет классическим выступлением Трампа — она будет смешной, она будет развлекательной, сегодня в зале будут “выстрелы”, так что всем стоит подключиться», — заявила пресс-секретарь.
Напомним, стрельба произошла в отеле Washington Hilton ранним утром 26 апреля. Там проходил званый ужин, на котором собрались Дональд Трамп вместе со своей женой Меланьей, американские чиновники и ведущие СМИ. Однако в один момент все омрачилось, когда в зал забежала охрана и начала эвакуировать Трампа и его приближенных. Оказалось, что в здание ворвался неизвестный мужчина с дробовиком. Полиция смогла быстро его задержать.
