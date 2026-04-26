«Заработать 100 евро — это пять секунд!»: дочь Бони удивила ее запросами

Телеведущая и блогер Виктория Боня в новом выпуске своего проекта «Luxury Lifestyle» рассказала о напряженном разговоре с 14-летней дочерью Анджелиной, отцом которой является ирландский миллиардер Алекс Смерфит. Поводом для разногласий стали запросы дочери на празднование дня рождения, который Анджелина мечтала отметить в Монако в кругу друзей.
Боня выразила недоумение по поводу желания дочери устроить столь дорогостоящий праздник, особенно учитывая то, что блогер в это время находилась на съемках в Абу-Даби. Она отметила, что, несмотря на стремление поддержать «лакшери жизнь», дочери придется летать экономклассом, а не бизнес-классом, как она того желала.
— Ты с мамой разговариваешь так, словно я вообще какая-то последняя для тебя там, — сокрушенно заметила 46-летняя телезвезда.
Боня в ходе разговора также предложила дочери обратиться за финансовой помощью к состоятельному отцу, намекнув, что не готова оплачивать столь пышные торжества. Блогер призналась, что ей непросто находить общий язык с дочерью, привыкшей к жизни без ограничений.
Анджелина может легко попросить у матери 50 евро на подарки друзьям или забронировать номер в дорогом отеле. При этом девушка демонстрирует прагматичный взгляд на будущее, заявляя, что выйдет замуж только за состоятельного мужчину.
— Заработать 100 евро — это пять секунд! Бедный муж у меня не будет, да какой бедный, мам? — так она высказалась о своих ожиданиях.
Поклонники Бони выразили обеспокоенность поведением подростка, считая, что телезвезда излишне балует дочь. В комментариях подписчики предлагали отправить Анджелину на перевоспитание к отцу, указывая на отсутствие уважения к матери.
