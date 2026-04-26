Подвигу ликвидаторов: в Красноярске открыли памятник героям Чернобыля

В Красноярске в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС открыли памятник участникам ликвидации последствий катастрофы. Монумент расположен на Аллее героев Чернобыля в Советском районе города. В торжественном митинге приняли участие герои Чернобыля и их семьи, представители власти, предприятий отрасли, общественных, молодёжных и ветеранских организаций и жители города. [caption id= «attachment_365452» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Александр Черных[/caption] Губернатор Красноярского края Михаил Котюков подчеркнул, что вся страна боролась с последствиями катастрофы, и выразил благодарность героям за мужество и преданность Родине. В Чернобыль прибывали мужественные и отважные люди — лучшие сыны Родины. И страна — большая интернациональная семья — справилась. Важно, чтобы молодёжь знала, какой ценой была остановлена радиационная угроза, и гордилась своими земляками, которые не дрогнули перед лицом смертельной опасности. Низкий поклон ликвидаторам последствий аварии — за мужество, стойкость и преданность Родине. Вечная память тем, кого уже нет с нами. Будем помнить — будем жить, — отметил Михаил Котюков. Автором памятника стал скульптор Константин Зинич. На гранитном постаменте — две фигуры ликвидаторов с дозиметром как символом, фиксирующим смертельный уровень радиации, и противогазом — символом опасных условий работы в зоне заражения. На табличке — медаль, которую вручали участникам ликвидации последствий аварии. [caption id= «attachment_365453» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Александр Черных[/caption] В композиции мы отразили героев, которые выходят из огня и радиации несломленными, — подчеркнул Константин Зинич. [caption id= «attachment_365451» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Александр Черных[/caption] Из Красноярского края в Чернобыль было направлено более 2700 человек. За мужество и героизм более 850 жителей региона награждены орденами и медалями СССР и РФ. Участники митинга почтили память ушедших из жизни минутой молчания и возложили цветы и венки к памятнику.