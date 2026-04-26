Российские реакторы исключают «чернобыльский сценарий», заявил Лихачев

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Современные передовые российские реакторы АЭС исключают «чернобыльский сценарий», заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.
Глава госкорпорации принял участие в мероприятиях, приуроченных к 40-летию аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей 26 апреля 1986 года.
«Спустя 40 лет после чернобыльской трагедии мы в первую очередь вспоминаем о подвиге тех, кто ликвидировал ее последствия. В ликвидации участвовали более 600 тысяч человек — атомщики, военные, пожарные, шахтеры, строители, врачи», — сказал Лихачев, слова которого приводит «Росатом».
Благодаря самоотверженному труду этих людей в кратчайшие сроки был построен объект «Укрытие», который ограничил выход радиоактивных веществ из разрушенного реактора, добавил Лихачев.
«Авария заставила нас кардинально пересмотреть подходы к безопасности. Сегодня российские атомные реакторы исключают “чернобыльский сценарий”. Наша главная задача — сохранить память о вашем героическом труде и передать ее молодому поколению», — подчеркнул Лихачев.
В Москве в музее «Атом» на ВДНХ состоялось открытие нового раздела экспозиции, посвященного аварии, награждение участников ликвидации последствий и предпремьерный показ документального фильма «Принцип матрешки: Эволюция безопасности».