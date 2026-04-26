Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские реакторы исключают «чернобыльский сценарий», заявил Лихачев

Лихачев: современные российские реакторы исключают «чернобыльский сценарий».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Современные передовые российские реакторы АЭС исключают «чернобыльский сценарий», заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

Глава госкорпорации принял участие в мероприятиях, приуроченных к 40-летию аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей 26 апреля 1986 года.

«Спустя 40 лет после чернобыльской трагедии мы в первую очередь вспоминаем о подвиге тех, кто ликвидировал ее последствия. В ликвидации участвовали более 600 тысяч человек — атомщики, военные, пожарные, шахтеры, строители, врачи», — сказал Лихачев, слова которого приводит «Росатом».

Благодаря самоотверженному труду этих людей в кратчайшие сроки был построен объект «Укрытие», который ограничил выход радиоактивных веществ из разрушенного реактора, добавил Лихачев.

«Авария заставила нас кардинально пересмотреть подходы к безопасности. Сегодня российские атомные реакторы исключают “чернобыльский сценарий”. Наша главная задача — сохранить память о вашем героическом труде и передать ее молодому поколению», — подчеркнул Лихачев.

В Москве в музее «Атом» на ВДНХ состоялось открытие нового раздела экспозиции, посвященного аварии, награждение участников ликвидации последствий и предпремьерный показ документального фильма «Принцип матрешки: Эволюция безопасности».

