В Краснодаре официально открыли сезон городских фонтанов

В краевой столице состоялся запуск городских фонтанов после зимнего перерыва. Водные комплексы Краснодара вернулись к штатному режиму работы, который продлится до ноября текущего года.
В городской администрации утвердили график работы объектов. С понедельника по четверг фонтаны будут включены с 10:00 до 22:00. В праздничные и выходные дни, а также по пятницам время работы продлено до 23:00.
Перед открытием сезона специалисты провели комплекс мероприятий по расконсервации систем. Технические службы очистили чаши от скопившегося за зиму мусора, выполнили диагностику гидравлического и электрического оборудования. Также была проведена настройка форсунок для обеспечения нормативной высоты водных струй. Напомним, что к запуску подготовили 11 муниципальных фонтанных комплексов, расположенных на главных площадях, в парках и скверах города.