Теплоснабжающей организации Красновишерска грозит банкротство

ООО «Теплосети», с которым заключено концессионное соглашение о теплоснабжении в Красновишерске, оказался в предбанкротном состоянии. О намерении обратиться в суд с заявлением о признании компании несостоятельной сообщил один из кредиторов — ООО «РТ Строй». Сведения об этом содержатся в базе данных «СПАРК-Интерфакс». Согласно картотеке Арбитражного суда, рассмотрено уже несколько исков от компании «РТ Строй» к «Теплосети» на сумму более 2,5 млн руб. Все исковые требования были судом удовлетворены.