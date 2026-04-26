В Мордовии запустили новую меру поддержки малых технологических компаний

Новую меру поддержки малых технологических компаний (МТК) — микрозаем «МТК» — запустили в Мордовии, что отвечает задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономики, торговли и предпринимательства республики.
Фонд поддержки предпринимательства региона предлагает финансирование на льготных условиях. МТК вправе взять заем до 5 млн рублей со ставкой от 5,25% годовых и сроком до трех лет. Средства займа могут быть направлены на пополнение оборотных средств, закупку комплектующих, приобретение и ремонт основного оборудования, расширение производства, а также на рефинансирование банковских и лизинговых обязательств.
Получить подробную информацию и консультацию можно по телефону горячей линии регионального центра «Мой бизнес» +7 (8342) 24−77−77.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.