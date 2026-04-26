Никитин напомнил о подвиге горьковчан-ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС

— Нижегородская область всегда будет помнить подвиг горьковчан-ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Они ценой своего здоровья и жизни помогли защитить от страшной угрозы миллионы людей. Никто из них не задумывался в тот момент ни о собственном благополучии, ни о возможных последствиях. Все они — инженеры, военные, ученые — героически выполняли свой долг. Сразу после взрыва на четвертом энергоблоке Горьковская область направила в зону бедствия и технику, и специалистов. Наши земляки работали на самых опасных участках, занимались дезактивацией зараженной территории, оказывали медицинскую помощь, — подчеркнул Глеб Никитин.