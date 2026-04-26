Никитин напомнил о подвиге горьковчан-ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС

26 апреля, в День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти их жертв, исполнилось 40 лет с момента трагедии на Чернобыльской АЭС. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился к жителям региона и напомнил о подвиге горьковчан, которые сразу после взрыва отправились в зону бедствия.
— Нижегородская область всегда будет помнить подвиг горьковчан-ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Они ценой своего здоровья и жизни помогли защитить от страшной угрозы миллионы людей. Никто из них не задумывался в тот момент ни о собственном благополучии, ни о возможных последствиях. Все они — инженеры, военные, ученые — героически выполняли свой долг. Сразу после взрыва на четвертом энергоблоке Горьковская область направила в зону бедствия и технику, и специалистов. Наши земляки работали на самых опасных участках, занимались дезактивацией зараженной территории, оказывали медицинскую помощь, — подчеркнул Глеб Никитин.
Сегодня в Нижегородской области проживает более 2300 человек, которые участвовали в ликвидации последствий чернобыльской аварии. Но помощь горьковчан не ограничивалась только работой в зоне бедствия. Губернатор напомнил, что местные санатории и профилактории принимали на реабилитацию и лечение как самих ликвидаторов, так и эвакуированных жителей Чернобыля и соседних территорий.
Ранее мы писали о том, что около трех тысяч жителей Нижегородской области, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, получают меры социальной поддержки. Речь идет о ежемесячных выплатах, компенсациях и льготах.