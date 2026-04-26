Новосибирские вирусологи создали мРНК-вакцину против мутаций гриппа

Новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» запатентовал новую устойчивую вакцину против гриппа. Об этом сообщили на портале медицинского и фармацевтического образования Минздрава РФ.
Ученые запатентовали технологию рекомбинантной плазмидной ДНК-матрицы pVAX-C3-H3-PolyA, с помощью которой можно получать мРНК-вакцину под различные штаммы вируса.
— Традиционные методы создания вакцин требуют много времени, фармакологические предприятия не успевают изменить препарат, когда штамм вируса мутирует. Использование мРНК-технологии значительно ускоряет процесс, — сообщили на портале Минздрава РФ.
Напомним, в Новосибирской области хотят привить до 70% жителей против клещевого энцефалита. В 2025 году прививку получили более 924 тысяч человек.