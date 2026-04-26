Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирские вирусологи создали мРНК-вакцину против мутаций гриппа

Запатентована технология адаптации вакцины к мутациям вируса.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» запатентовал новую устойчивую вакцину против гриппа. Об этом сообщили на портале медицинского и фармацевтического образования Минздрава РФ.

Ученые запатентовали технологию рекомбинантной плазмидной ДНК-матрицы pVAX-C3-H3-PolyA, с помощью которой можно получать мРНК-вакцину под различные штаммы вируса.

— Традиционные методы создания вакцин требуют много времени, фармакологические предприятия не успевают изменить препарат, когда штамм вируса мутирует. Использование мРНК-технологии значительно ускоряет процесс, — сообщили на портале Минздрава РФ.

Напомним, в Новосибирской области хотят привить до 70% жителей против клещевого энцефалита. В 2025 году прививку получили более 924 тысяч человек.