В Волгограде прощаются с руководителем ансамбля «Фолк-экспресс» Владимиром Коньшиным

Сегодня, 26 апреля, в Волгограде прощаются с заслуженным работником культуры РФ, основателем и художественным руководителем ансамбля песни и инструментальной музыки «Фолк-экспресс» Владимиром Коньшиным.

Как сообщила Волгоградская филармония, об уходе из жизни талантливого музыканта, автора многих интересных творческих проектов, стало известно 23 апреля.

— Его программы «Я лечу над Россией», «Какая песня без баяна», «С любовью к России», «В стиле фолк», «Салют, Победа», «Бессмертный Сталинград» и многие другие всегда отличались высокой художественной ценностью, принимались публикой с особой душевностью и теплотой, — говорится в некрологе филармонии.

Коллеги выразили искренние соболезнования родным и близким Владимира Коньшина. Похоронят его на Верхнезареченском кладбище.

Фото: Волгоградская филармония / vk.com.

Мы в МАХ: max.ru/v102ru Подписывайтесь!