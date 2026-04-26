Пермская фолк-группа выступила на «Поле чудес»

Группа «Груша» представила свою новую песню «Красавица земля».

Источник: Комсомольская правда

На Первом канале в программе «Поле чудес» состоялся первый эфир пермской фолк-группы «Груша». Юные исполнительницы представили на суд зрителей известной культовой программы и ее ведущего Леонида Якубовича свою новую песню «Красавица земля».

— Песню «Красавица земля» написали пермские авторы — певица, музыкант Мария Савостина и композитор Никита Савостин, — рассказала на своей странице в соцсетях PR-менеджер в МАУК ПермьКонцерт Галина Грибанова. — Коллектив пригласили для выступления редакторы программы, как только получили заявку.

Запись состоялась 29 марта, а 24 апреля зрители увидели выступление пермячек в эфире Первого канала.

Вместе с девушками в качестве игрока приехал брат Любы Горбуновой, одной из участниц коллектива — Андрей Тюленев. Он привез Леониду Якубовичу сувениры — «пермские уши», а музыкальным подарком стало выступление фолк-группы.

КСТАТИ.

Все участницы «Груши» — ученицы и выпускницы детского фольклорного ансамбля «Воскресение». «Груша» создавалась как молодежный проект, в котором народная музыка подается в современной стильной интерпретации. Девушки уже принимали участие в съемках на федеральных каналах в составе Ансамбля «Воскресение» в программе Андрея Малахова «Песни от всей души».