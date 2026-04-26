Что посмотреть на фестивале INTERVALS в Нижнем Новгороде

На четыре дня Нижний Новгороде превратился в город света и огней. Более 20 пространств стали локациями для инсталляций.
Глубокая связь.
Тема INTERVALS в этом году — «Знак / Символ». Организаторы постарались выстроить маршрут таким образом, чтобы зритель мог разгадать знаки и понять смыслы, заложенные в разные по масштабу и значимости объекты города.
«Мы выстраиваем очень глубокую взаимосвязь с Нижним Новгородом и его средой, — рассказала куратор фестиваля Анна Гагарина. — Именно поэтому мы рассматриваем город как инфраструктуру знаков и символов, образов, с которыми художники в разном формате через свои медиумы взаимодействуют».
Как отметила куратор, карта фестиваля — это сценарий встречи медиаискусства и города, где каждая локация становится частью общего высказывания.
«Мы всегда работаем не только с произведениями, но и с контекстом места: его архитектурой, ритмом, историей, тем, как оно проживается зрителем», — добавила Анна Гагарина.
Непрерывное движение.
В этом году свои работы представили художники из России, Италии, Испании, Дании, Германии, Китая и Саудовской Аравии.
Необычную инсталляцию под названием Waveworm (Волновой червь) привез в Нижний Новгород художник из Германии Доминик Кисслинг (Dominic Kießling). В огромном пространстве МедиаХолла расположена гигантская труба из пленки, в которой под воздействием воздуха происходит непрерывное движение волн. Невидимый ветер обнаруживает своё присутствие через колебания материала, определяя форму и ритм происходящего. По задумке автора, в постоянном движении конструкция начинает восприниматься не как статичный объект, а как процесс — текучий, изменчивый и живой.
Пространство как система.
Еще одна работа — «Архитектон» от российской студии KBDUKE — все дни привлекала тысячи гостей. У Арсенала в Нижегородском кремле выстраивались громадные очереди.
Яркая, эмоциональная и эффектная инсталляция формирует пространство как систему, в которой свет задает его логику и способ восприятия. Работа обращается к понятию архитектона — первичной структуры, где форма и значение возникают одновременно.
Диалог между человеком и искусственным интеллектом.
Самой посещаемой локацией стал павильон на Нижегородской ярмарке, где расположилась инсталляция CHRONOMORPH от команды Panterra. Только за первый день фестиваля ее посмотрели более 5 тысяч человек.
«CHRONOMORPH существует как персонаж — технологический архетип, отражающий внутреннее состояние человека, стремление не отставать от прогресса и неопределенность того, кто в итоге разделит судьбу творения: искусственный интеллект или его создатель», — так описывают свою работы авторы.
Огромная конструкция из проводов и LED-экранов становится телом в трансформации, машиной восприятия и свидетелем хрупкого диалога между человеком и искусственным интеллектом. Фестиваль проходит уже в 9-й раз и привлекает в Нижний Новгород тысячи туристов из России и других стран. В прошлом году INTERVALS собрал 450 тысяч зрителей. Сможет ли фестиваль побить рекорд, скоро узнаем.
