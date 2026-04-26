Красноярцам рассказали, защищает ли иммуноглобулин от укуса клеща на 100%

Сотрудники Роспотребнадзора рассказали, защищает ли противоклещевой иммуноглобулин, введённый после присасывания паразита, на 100%.
По данным специалистов, полной защиты не гарантируется: риск заболеть энцефалитом остаётся.
Препарат необходимо ввести в течение 72 часов после присасывания. Повторную инъекцию можно сделать не ранее, чем через месяц.
В службе напомнили, что эффективнее заблаговременно делать прививки, применять репелленты и регулярно проводить само- и взаимоосмотры во время выездов на природу.