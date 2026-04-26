Родителей Воронежской области просят поговорить с детьми о безопасности на улице. Региональный Следственный комитет предупреждает, что любая находка — будь то брошенный телефон, яркая игрушка или кошелек — может оказаться опасной ловушкой. Это мера, которая может спасти жизнь. Об этом в СУ СК напомнили 26 апреля.
В ведомстве подчеркнули, что нельзя ничего поднимать и даже трогать. Под запрет попадают любые вещи: забытые в автобусе наушники, бесхозные пакеты в подъездах, красивые бутылки с газировкой, монеты. Важно объяснить ребенку, что преступники часто используют обычные бытовые вещи как приманку.
— О любых подозрительных сумках, коробках и иных предметах ребенку необходимо незамедлительно оповестить взрослых: педагогов или сотрудников охраны учебного заведения, сотрудников административного учреждения, водителя транспорта, взрослых прохожих. А также позвонить по номеру 112, 101 или 102, — добавили в СК.
Главное, чтобы ребенок понимал, что его любопытство в такой ситуации должно уступить место осторожности.