Родителей Воронежской области просят поговорить с детьми о безопасности на улице

Следователи объяснили, почему бесхозные вещи в общественных местах нельзя трогать.

Родителей Воронежской области просят поговорить с детьми о безопасности на улице. Региональный Следственный комитет предупреждает, что любая находка — будь то брошенный телефон, яркая игрушка или кошелек — может оказаться опасной ловушкой. Это мера, которая может спасти жизнь. Об этом в СУ СК напомнили 26 апреля.

В ведомстве подчеркнули, что нельзя ничего поднимать и даже трогать. Под запрет попадают любые вещи: забытые в автобусе наушники, бесхозные пакеты в подъездах, красивые бутылки с газировкой, монеты. Важно объяснить ребенку, что преступники часто используют обычные бытовые вещи как приманку.

— О любых подозрительных сумках, коробках и иных предметах ребенку необходимо незамедлительно оповестить взрослых: педагогов или сотрудников охраны учебного заведения, сотрудников административного учреждения, водителя транспорта, взрослых прохожих. А также позвонить по номеру 112, 101 или 102, — добавили в СК.

Главное, чтобы ребенок понимал, что его любопытство в такой ситуации должно уступить место осторожности.