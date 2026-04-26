В Ладушкине после долгой борьбы открыли доступ к 800-летнему дубу и провели «Хоровод дружбы»

Накануне в Ладушкине на территории около 800-летнего дуба впервые прошёл фестиваль «Хоровод дружбы».

Источник: Kaliningradnews

Старинное дерево, которое изображено на гербе муниципалитета, долгие годы находилось на частной территории. Собственник не реагировал на просьбы жителей открыть к нему доступ, и люди обратились за помощью к главе региона.

Депутат Госдумы Марина Оргеева назвала решение губернатора Алексея Беспрозванных одним из самых беспрецедентных за её карьеру: «Ко мне обращались жители Ладушкина неоднократно. Губернатор принял решение, чтобы эта территория стала муниципальной. Корпорация развития Калининградской области выкупила участок у собственника и передала муниципалитету. Это тот самый пример, когда людей слышат и реализуют их просьбы».

Глава муниципального округа Ахилл Феохариди рассказал, что на весь процесс ушло всего три месяца. «Мы стали обладателями памятника природы. Также нам уже сказали о ремонте Дома культуры. Сейчас готовим концепцию благоустройства территории: хотим разместить здесь молодёжное пространство, музей края, сделать центральную площадь достойным красивым местом», — пояснил он.

Фестиваль разбили на национальные зоны. Карелы угощали калитками и пирожками, казахи — пловом и баурсаками, ингуши — хворостом, белорусы — драниками. Для гостей организовали мастер-классы по росписи ложек и изготовлению кукол-оберегов. Также в этот день Гвардейск передал Ладушкину «Эстафету добрых дел».​​​​​​​​​​​​​​​​