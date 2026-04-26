В Ладушкине после долгой борьбы открыли доступ к 800-летнему дубу и провели «Хоровод дружбы»

Депутат Госдумы Марина Оргеева назвала решение губернатора Алексея Беспрозванных одним из самых беспрецедентных за её карьеру: «Ко мне обращались жители Ладушкина неоднократно. Губернатор принял решение, чтобы эта территория стала муниципальной. Корпорация развития Калининградской области выкупила участок у собственника и передала муниципалитету. Это тот самый пример, когда людей слышат и реализуют их просьбы».