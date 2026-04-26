Нижегородский аэропорт возобновил отправку и прием самолетов утром 26 апреля

Вечером 25 апреля в воздушной гавани вводили план «Ковер».

Источник: Живем в Нижнем

В нижегородском аэропорту утром 26 апреля сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Напомним, вечером 25 апреля в аэропорту вводили временные ограничения для обеспечения безопасности полетов. Из-за этого в ночь на воскресенье были задержаны два рейса из регулярного расписания.

В 06:53 26 апреля пресс-служба Росавиации сообщила, что в нижегородском аэропорту сняли ограничения. А в 09:42 представители воздушной гавани рассказали о возобновлении отправки и приема самолетов. Все службы аэропорта работают в штатном режиме.