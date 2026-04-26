Хабаровский лейтенант поборется за звание лучшего инспектора ДПС страны

В Хабаровском крае завершился региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников дорожно-патрульной службы. В этом году состязания приурочили к 90-летию образования Госавтоинспекции, и планку подняли до максимума: участникам пришлось доказывать свое право на победу в условиях, приближенных к реальной боевой обстановке. Проверяли не только знание законов, но и то, как инспектор действует, когда на кону секунды и чужая жизнь.