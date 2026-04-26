Хабаровский лейтенант поборется за звание лучшего инспектора ДПС страны

В Хабаровском крае завершился региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников дорожно-патрульной службы. В этом году состязания приурочили к 90-летию образования Госавтоинспекции, и планку подняли до максимума: участникам пришлось доказывать свое право на победу в условиях, приближенных к реальной боевой обстановке. Проверяли не только знание законов, но и то, как инспектор действует, когда на кону секунды и чужая жизнь.
Программа конкурса оказалась плотной и жесткой. Как сообщили в Госавтоинспекции Хабаровска, сотрудники ДПС сдавали нормативы по огневой и физической подготовке, демонстрировали приемы тактической медицины и показывали виртуозное управление патрульным автомобилем. Теория тоже не отставала: знание нормативно-правовой базы спрашивали строго, без поблажек на усталость после полосы препятствий.
Начальник Управления Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю полковник полиции Антон Черкес, поздравляя участников, отметил, что профессия инспектора ДПС давно переросла стереотип о человеке с жезлом у обочины. Мгновенная реакция, выносливость и психологическая устойчивость сегодня не менее важны, чем знание статей Кодекса об административных правонарушениях. И победители регионального этапа, по его словам, подтвердили, что в хабаровских подразделениях служат настоящие профессионалы.
По итогам турнира золото и путевку на всероссийский финал завоевал лейтенант полиции Тимофей Кожухарь, инспектор ДПС взвода роты № 2 отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции УМВД России по городу Хабаровску. Именно ему предстоит защищать честь региона в Орле.
Второе место занял старший лейтенант полиции Сергей Маслов, старший инспектор ДПС взвода № 1 отдельной специализированной роты ДПС. Бронза досталась старшему лейтенанту полиции Артему Филипченко, старшему инспектору ДПС взвода № 2 отдельной специализированной роты ДПС. Все трое прошли через изматывающие испытания с минимальным отрывом друг от друга.
Заключительный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников ДПС состоится уже в июне в городе Орле. Хабаровский край представит лейтенант Кожухарь, и конкуренция обещает быть жесточайшей — в Орел съедутся лучшие инспекторы со всей страны. Юбилейный год обязывает держать планку.