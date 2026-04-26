Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске зоопарк повысит цены на билеты с 1 мая 2026 года

С 1 мая стоимость входа и экскурсионных услуг в омский зоопарк увеличится. Льготные билеты остаются по прежней цене.

Источник: Om1 Омск

Омский зоопарк сообщил о повышении цен на билеты и платные услуги, которое вступит в силу с 1 мая 2026 года. Теперь стоимость обычного билета составит 400 рублей, а для экскурсий и групповых посещений — 350 рублей. Билеты на выездные выставки будут стоить 300 рублей.

При этом цена льготного билета и услуги экскурсовода остаются без изменений.

Кроме того, в Омском зоопарке напомнили, что 16 мая состоится праздничное открытие летнего сезона, а с этого момента каждые две недели будут проходить квесты для посетителей.