В Омске зоопарк повысит цены на билеты с 1 мая 2026 года

Омский зоопарк сообщил о повышении цен на билеты и платные услуги, которое вступит в силу с 1 мая 2026 года. Теперь стоимость обычного билета составит 400 рублей, а для экскурсий и групповых посещений — 350 рублей. Билеты на выездные выставки будут стоить 300 рублей.
При этом цена льготного билета и услуги экскурсовода остаются без изменений.
Кроме того, в Омском зоопарке напомнили, что 16 мая состоится праздничное открытие летнего сезона, а с этого момента каждые две недели будут проходить квесты для посетителей.