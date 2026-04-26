В Омске зоопарк повысит цены на билеты с 1 мая 2026 года

Омский зоопарк сообщил о повышении цен на билеты и платные услуги, которое вступит в силу с 1 мая 2026 года. Теперь стоимость обычного билета составит 400 рублей, а для экскурсий и групповых посещений — 350 рублей. Билеты на выездные выставки будут стоить 300 рублей.