В Хабаровске три УК попали под проверку после жалоб жильцов Демешину

Главное управление регионального государственного контроля и лицензирования Хабаровского края провело выездные проверки в трех многоквартирных домах краевого центра. Поводом стали обращения жителей на горячую линию губернатора Дмитрия Демешина и жалобы в чате главы региона в социальных сетях. Во всех трех случаях специалисты зафиксировали грубые нарушения.
Начальник управления Сергей Распутин лично обошел проблемные адреса и не стал смягчать формулировки.
«Жильцы сообщили, что в доме не вывозят отходы, в подъездах царит беспорядок, а крыша протекает. Мы убедились лично: управляющая компания ничего не делает. Их ссылки на низкий тариф не освобождают от обязанностей», — заявил он по итогам рейда.
Самый запущенный случай обнаружился на улице Кирова, 3Б. Там граждане жаловались на неубранную придомовую территорию и грязь в подъезде, и проверка подтвердила каждое слово. На Комсомольской улице в домах 52 и 38 картина оказалась не лучше: специалисты зафиксировали повреждения фасада, полное отсутствие уборки в местах общего пользования и запущенный двор.
Распутин подчеркнул, что обсуждать с жильцами повышение тарифа, безусловно, нужно, однако это не повод бездействовать прямо сейчас. Всем трем управляющим компаниям выдадут предписания с требованием исправить ситуацию в кратчайшие сроки. И должностным, и юридическим лицам грозят штрафы.
Цифры подтверждают серьезность намерений контрольного органа. За весь 2025 год общая сумма наложенных штрафов составила почти 17 миллионов рублей. За первую половину 2026 года показатель уже перевалил за 15,6 миллиона. В управлении подчеркивают, что штрафы для них не самоцель, а единственный действенный способ принудить нерадивые компании к порядку.
В ведомстве напомнили алгоритм действий для жителей. Первый шаг при любых коммунальных проблемах — обращение непосредственно в свою управляющую компанию. Если реакции нет или последовал отказ, можно сразу направлять жалобу в главное управление регионального госконтроля и лицензирования. Это позволяет специалистам оперативно зафиксировать нарушение и выехать на проверку.
Для связи с УК удобнее всего пользоваться порталом «Госуслуги. Дом» или сайтом dom.gosuslugi.ru. Там же можно отслеживать график уборки, текущие ремонтные работы и деятельность компании в целом. Если и это не помогает, жалоба уходит напрямую в управление Распутина. Дальше, судя по свежим цифрам штрафов, диалог с коммунальщиками становится уже совсем не вежливым.