Дачник в законе: за какие растения можно получить срок в Нижегородской области

Садоводам стоит внимательнее присмотреться к своим грядкам. Красивый вьюнок на заборе или красный мак на клумбе могут превратить дачника в уголовника. Портал «Живем в Нижнем» узнал у биологов и юриста, от каких сорняков надо немедленно избавиться, чтобы не было проблем с законом.
Какие запрещенные растения можно встретить в Нижегородской области?
Мы спросили об этом у кандидатов биологических наук: Ольги Бирюковой, заведующей гербарием Ботанического сада ННГУ, и Анны Шестаковой, доцента кафедры ботаники и зоологии того же университета.
Все растения, которые запрещено выращивать, перечислены в специальном документе — «Перечне растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В списке значатся 19 культур. Среди них есть, к примеру, конопля посевная, мак снотворный, шалфей предсказателей, ипомея трехцветная и другие растения.
«Из тех, что в Нижегородской области и ряде других регионов выращивались в качестве декоративных, можно отметить лишь ипомею трёхцветную (Ipomoea tricolor Cav.) из семейства Вьюнковых (Convolvulaceae). Это широко культивируемый вьющийся травянистый однолетник, родиной которого являются тропики Нового Света. Семена ее содержат эргин — токсин, обладающий выраженным галлюциногенным эффектом», — объяснили ученые.
На фото: ипомея трехцветная, источник: Russell E (CC BY-SA 3.0) / wikipedia.org.
Остальные виды растений, по словам экспертов, не культивируются в Нижегородской области. Однако запрещенные сорняки могут появиться на грядках случайно.
Преступление и наказание.
За запрещенные растения на своем участке садовод может получить либо штраф, либо тюремный срок. Если он посадил их специально, то это уголовное преступление по статье 231 УК РФ. Наказание: штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы, ограничение свободы или даже тюрьма на срок до двух лет. По словам юриста Ирины Питуновой, суд, назначая наказание, обращает внимание на количество растений.
«Например, выращивание конопли от 20 кустов считается крупным размером, а от 330 кустов — особо крупным. Или на первый взгляд безобидная и всеми так любимая ипомея трёхцветная (самый обычный вьюнок на участке): 10 экземпляров этих растений считаются культивированием в крупном размере, а от 100 растений — в особо крупном размере», — объяснила Ирина Питунова.
Даже если вы ничего не сажали, а растения выросли сами собой (например, семена занёс ветер), это тоже может стать проблемой. Придётся заплатить штраф от 3 до 4 тысяч рублей.
«Я не знал»: что делать.
Бывает и так: человек даже не подозревает, что на его участке растёт что-то запрещённое. Например, та самая ипомея трёхцветная. Здесь важно различать две ситуации.
Первая: дачник ничего не сажал, а растения выросли сами собой. Формально он всё равно может понести ответственность, но только за то, что не уничтожил их. Вторая: человек сам посадил растения, но просто не знал, что они под запретом. В этом случае незнание закона не освобождает от ответственности. Однако для уголовного наказания нужно доказать, что садовод действовал умышленно.
«Суд, как правило, оценивает, осознавал ли человек, что выращивает именно наркосодержащие растения. Однако собственник все равно несет ответственность за запрещенные растения на своем участке, даже если не знал о них и их правовом статусе. Поэтому любые подозрительные растения лучше сразу удалять», — говорит Ирина Питунова.
Но добросовестным людям паниковать не стоит. Уголовное наказание грозит тем, кто выращивает запрещённые растения специально и в большом количестве. Простого дачника, у которого случайно вырос подозрительный вьюнок, в тюрьму не отправят.