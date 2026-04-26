В Красноярске открыли памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС

В Красноярске сегодня, 26 апреля, в день 40-летия с момента аварии на Чернобыльской АЭС открыли памятник участникам ликвидации последствий катастрофы. Об этом у себя на странице в соцсети сообщил мэр Сергей Верещагин.
Мемориал работы известного художника-скульптора Константина Зинича установили в Северном на пересечении пр. Комсомольский и ул. Мате Залки — на аллее героев Чернобыля. Спустя 20 лет с момента основания это пространство народной памяти обрело целостный образ, отметил глава города.
«Почти 900 красноярцев трудились в эпицентре аварии, из них 393 за мужество и героизм награждены орденами и медалями. Благодарен общественной организации инвалидов Союза “Чернобыль” за инициативу установки скульптурной композиции. Символично, что в ней две фигуры — только вместе люди могли справиться с бедствием такого масштаба. Низкий поклон ликвидаторам за подвиг. Не забудем и передадим будущим поколениям», — рассказал Сергей Верещагин.