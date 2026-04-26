В Новосибирске мэрия потратит почти 10 миллионов на разметку дорог

В Новосибирске мэрия потратит почти 10 миллионов рублей на разметку дорог. МБУ «Центр организации дорожного движения» объявил аукцион на портале госзакупок 24 апреля.
Начальная цена контракта составляет 9 миллионов 891 тысячу рублей. Поставщик будет обязан поставлять краску до конца года. Требуется передать 63 тонны краски, цена за килограм — 157 рублей.
— Необходима эмаль для дорожной разметки с плотностью около полутора грамм на кубический сантиметр. Требуется обеспечение исполнения контракта в сумме 10% от его стоимости, — сообщает заказчик.
По итогам к 5 мая должны определить поставщика. Напомним, в Новосибирской области начали наносить дорожную разметку. Сейчас подрядчик наносит разметку краской. Этот этап затронет 3,2 тысячи км дорог. Завершить его планируют к 5 июня.