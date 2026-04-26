Спрос нижегородцев на китайские автомобили с пробегом вырос на 37%

Наибольший рост спроса показали бренды Jetta, HAVAL и Jetour.

Источник: Живем в Нижнем

В Нижегородской области спрос на китайские автомобили с пробегом у дилеров за год вырос на 37%, сообщает «Авито Авто».

Наибольший рост спроса показали бренды Jetta, HAVAL, Jetour, Geely и EXEED. Если говорить о моделях, то лидером возросшего спроса стал Jetour Dashing, который в среднем стоит 2,1 млн рублей. Следующими в рейтинге оказались HAVAL Jolion за 1,7 млн рублей и Geely Coolray за 1,6 млн рублей.

При этом самыми популярными брендами на вторичном рынке китайских машин стали Chery, HAVAL, Geely, Great Wall и Jetta. Абсолютным лидером среди моделей оказался HAVAL Jolion; за ним следуют Geely Coolray и Chery Tiggo 7 Pro.

Средняя стоимость китайских машин на вторичном рынке в первом квартале 2026 года составила 1,9 млн рублей. Заметнее всего снизились цена на JAC J7 (−36% до 1,2 млн рублей), LIFAN X60 (−29% до 387 тысяч рублей) и EXEED VX (−21% до 2,7 млн рублей).

Ранее мы писали, что стоимость подержанных авто выросла в Нижегородской области до 1,3 млн рублей.