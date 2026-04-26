Хабаровский край ищет молодых управленцев в «Команду России»

Хабаровский край включился во второй сезон программы «Команда России», которая дает молодым управленцам шанс заявить о себе на федеральном уровне и довести собственный проект до внедрения. Всего по стране отберут 200 человек, и у хабаровчан есть все основания побороться за место в этом списке. Программа запущена президентской платформой «Россия — страна возможностей» и входит в национальный проект «Молодежь и дети», инициированный Владимиром Путиным.
Как рассказали в краевом министерстве образования и науки, заявки принимают от жителей региона не старше 35 лет. Вакансия не для ленивых: прийти с пустыми руками не получится. Нужна собственная инициатива — либо уже готовая к запуску, либо находящаяся на продвинутой стадии проработки. Ждут как действующих руководителей, так и членов административных команд — чиновников, сотрудников госучреждений, представителей общественных объединений и некоммерческого сектора.
Сама программа сшита из трех блоков и рассчитана на то, чтобы за короткий срок превратить разрозненные идеи в работающие механизмы. Первый блок — «Цели и ценности» — погружает в государственные приоритеты: демографическая и семейная политика, соцадаптация участников СВО и их близких, культурный суверенитет, научно-технологическое лидерство, благоустройство территорий. Второй блок — «Управление и лидерство» — разбирает отечественную управленческую школу, технологии сборки команд и исторический менеджмент. Третий — «Инструменты реализации» — учит социальной архитектуре, работе со СМИ, цифровым технологиям в политике и поиску ресурсов.
До 14 мая нужно зарегистрироваться на платформе командароссии.рсв.рф, заполнить анкету и прикрепить видеоролик с самопрезентацией. Конкурсный отбор пройдет до 25 мая, после чего начнется дистанционное обучение, которое продлится до 15 августа. Финальный аккорд — очная встреча в Мастерской управления «Сенеж» в конце августа. Там участники покажут готовые проекты представителям федеральной и региональной власти, и лучшие из них получат реальный шанс на внедрение.
Бонус для всех, кто пройдет программу до конца, — долгосрочное сопровождение. Выпускников подхватят корпоративные университеты, Центры развития компетенций государственных и муниципальных служащих, институты развития и сама экосистема президентской платформы. Так что регистрация на сайте — это билет не на лекцию, а в кадровый резерв, из которого уже завтра могут набирать реальные управленческие команды.