МВД сделало важное заявление для водителей в Беларуси из-за погоды 26 апреля

По данным Белгидромета, в стране в воскресенье наблюдается усиление ветра порывами от 15 до 20 метров в секунду, а местами — до 24 метров в секунду. Объявлен оранжевый уровень опасности. Также в некоторых районах Беларуси прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.