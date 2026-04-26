МВД сделало важное заявление для водителей в Беларуси из-за погоды 26 апреля

Министерство внутренних дел сделало важное заявление для водителей в Беларуси из-за погоды 26 апреля.
По данным Белгидромета, в стране в воскресенье наблюдается усиление ветра порывами от 15 до 20 метров в секунду, а местами — до 24 метров в секунду. Объявлен оранжевый уровень опасности. Также в некоторых районах Беларуси прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.
При подобных погодных условиях водителям необходимо отказаться от резких маневров и торможений, соблюдать увеличенный боковой интервал и дистанцию, а также включить ближний свет фар.
В МВД советуют при ветреной погоде не парковать транспортные средства под деревьями, вблизи линий электропередачи, конструкций с высокой парусностью и слабо закрепленных.
Водителям рекомендуют в момент преодоления открытых продуваемых участков местности держать руль двумя руками. С особой осторожностью следует обгонять фуры, а также другие крупногабаритные транспортные средства. Необходимо быть готовым и к внезапным боковым порывам ветра.
«Учитывайте, что ветер может выносить на проезжую часть сорванные рекламные баннеры, дорожные блоки и знаки, фрагменты деревьев», — напомнили в МВД.
