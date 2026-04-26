Каждый девятый житель Уфы планирует продлить майские праздники

Аналитики сервиса SuperJob выяснили, что каждый девятый работающий житель Уфы намерен продлить майские праздники за счет отпуска или отгулов. При этом часть горожан готова пойти на снижение дохода ради дополнительных дней отдыха.
Согласно результатам опроса, 53% респондентов не планируют увеличивать официальные выходные 1−3 и
Исследование также выявило зависимость между доходом, возрастом и желанием продлить отдых. Среди уфимцев с зарплатой до 100 тысяч рублей такую возможность рассматривают 7%, тогда как среди зарабатывающих от 150 тысяч — уже 14%.
Похожая динамика наблюдается и по возрастным группам: чаще всего продлить праздники хотят жители в возрасте 35−45 лет (15%). Среди молодежи до 35 лет таких оказалось 10%, а среди горожан старше 45 лет — 8%.