Учителям в Ульяновской области вручат премию «Вдохновляя поколение»

«В прошлом году мы вместе с ИТ-сообществом дали старт замечательной премии для учителей физики, математики и информатики. Людей, которые взращивают в детях любовь к точным наукам и уже на ранних этапах пробуждают интерес к карьере в сфере информационных технологий. Эта премия получила большой отклик у педагогов, что стало основанием для ее проведения в этом году. В 2025 году мы ставили перед собой задачу охватить ею всю область, и нам это удалось. Уверена, что, оглядываясь на положительный резонанс, который вызвала премия, еще больше учителей захотят принять в ней участие уже в этом году. Для нас “Вдохновляя поколения” — важный компонент системной работы по формированию кадрового резерва ИТ-отрасли», — отметила первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Марина Алексеева.