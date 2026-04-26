Учителям в Ульяновской области вручат премию «Вдохновляя поколение»

Премию «Вдохновляя поколение: выдающиеся учителя» вручат педагогам по физике, математике и информатике в Ульяновской области. Ее учредили благодаря поддержке регионального фонда развития ИТ, который работает по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в областном правительстве.
«В прошлом году мы вместе с ИТ-сообществом дали старт замечательной премии для учителей физики, математики и информатики. Людей, которые взращивают в детях любовь к точным наукам и уже на ранних этапах пробуждают интерес к карьере в сфере информационных технологий. Эта премия получила большой отклик у педагогов, что стало основанием для ее проведения в этом году. В 2025 году мы ставили перед собой задачу охватить ею всю область, и нам это удалось. Уверена, что, оглядываясь на положительный резонанс, который вызвала премия, еще больше учителей захотят принять в ней участие уже в этом году. Для нас “Вдохновляя поколения” — важный компонент системной работы по формированию кадрового резерва ИТ-отрасли», — отметила первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Марина Алексеева.
Премия включает следующие номинации: «Лучший учитель» для преподавателей с высшим образованием и стажем от пяти лет, «Молодой учитель» для педагогов в возрасте до 35 лет со стажем до пяти лет, в том числе студентов старших курсов, а также «Сельский учитель» для учителей с высшим образованием и стажем от трех лет, работающих в сельских школах региона.
Победителей ждут денежные премии. За первое место — 100 тысяч рублей, второе — 75 тысяч рублей, третье — 50 тысяч рублей. Всего награду получат 24 педагога Ульяновской области. Заявки принимаются до 17 августа по ссылке.
