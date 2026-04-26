В Хакасии запустили образовательную программу для участников СВО

С апреля по июнь участниками программы станут более 20 человек, в числе которых ветераны СВО и их родственники. Их ждут тренинги по установкам на бизнес, трансформации мышления и генерации бизнес-идей с участием эксперта федерального уровня. В практическом блоке слушатели пройдут мастер-классы по маркетингу, финансам, психологии и юриспруденции, посетят предприятия и встретятся с предпринимателями Хакасии. В конце обучения участники презентуют экспертам собственные бизнес-проекты.