В Хакасии запустили образовательную программу для участников СВО

Образовательную программу «Мой бизнес. Свой вектор открытий» запустили в центре «Мой бизнес» Республики Хакасии при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Слушателей обучат основам предпринимательской деятельности, сообщили в центре.
С апреля по июнь участниками программы станут более 20 человек, в числе которых ветераны СВО и их родственники. Их ждут тренинги по установкам на бизнес, трансформации мышления и генерации бизнес-идей с участием эксперта федерального уровня. В практическом блоке слушатели пройдут мастер-классы по маркетингу, финансам, психологии и юриспруденции, посетят предприятия и встретятся с предпринимателями Хакасии. В конце обучения участники презентуют экспертам собственные бизнес-проекты.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.