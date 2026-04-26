В Сочи с 1 июня продлят работу автобусов и вернут круглосуточные маршруты

С началом лета, с 1 июня, в Сочи изменится график движения в связи с ростом пассажиропотока. Городские маршруты будут обслуживаться до 23:00, а автобусы, соединяющие Сочи и Адлер, — до полуночи. Также возобновится работа сезонных направлений в Адлерском и Лазаревском районах. Отдельно отмечено возвращение круглосуточного режима для автобуса № 105А, курсирующего между железнодорожным вокзалом и аэропортом.