Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сочи с 1 июня продлят работу автобусов и вернут круглосуточные маршруты

Маршрут № 105А в аэропорт Сочи снова станет круглосуточным с началом лета.

Источник: Комсомольская правда

В Сочи перевели подготовку муниципального транспорта к летнему периоду в финальную стадию.

По данным городской администрации, сейчас в автопарках проводят диагностику систем климат-контроля, санитарную обработку салонов и проверку систем видеонаблюдения.

С началом лета, с 1 июня, в Сочи изменится график движения в связи с ростом пассажиропотока. Городские маршруты будут обслуживаться до 23:00, а автобусы, соединяющие Сочи и Адлер, — до полуночи. Также возобновится работа сезонных направлений в Адлерском и Лазаревском районах. Отдельно отмечено возвращение круглосуточного режима для автобуса № 105А, курсирующего между железнодорожным вокзалом и аэропортом.