В Сочи с 1 июня продлят работу автобусов и вернут круглосуточные маршруты

В Сочи перевели подготовку муниципального транспорта к летнему периоду в финальную стадию.
По данным городской администрации, сейчас в автопарках проводят диагностику систем климат-контроля, санитарную обработку салонов и проверку систем видеонаблюдения.
С началом лета, с 1 июня, в Сочи изменится график движения в связи с ростом пассажиропотока. Городские маршруты будут обслуживаться до 23:00, а автобусы, соединяющие Сочи и Адлер, — до полуночи. Также возобновится работа сезонных направлений в Адлерском и Лазаревском районах. Отдельно отмечено возвращение круглосуточного режима для автобуса № 105А, курсирующего между железнодорожным вокзалом и аэропортом.