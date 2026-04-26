Об открытии краевой сельскохозяйственной ярмарки напомнили хабаровчанам

В Хабаровске 2 мая откроется традиционная ежегодная сельхозярмарка выходного дня. Седьмой сезон стартует на новой площадке — у Хабаровского краевого цирка по адресу: улица Краснореченская, 102 (заезд с улицы Флегонтова). В ярмарке принимают участие исключительно местные фермеры, для которых торговые места предоставляются на безвозмездной основе. Чтобы обеспечить безопасность продукции на ярмарке работает передвижная ветеринарная лаборатория, которая проводит обязательную проверку продукции. Среди товаров традиционно будут овощи, мед и зелень от местных фермеров, а также мясная, рыбная и хлебобулочная продукция, квас.