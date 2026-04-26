В Ростовской области почвы теряют плодородие

Учёные характеризуют происходящее как проявление опустынивания.

В Ростовской области почвы теряют плодородие. Эксперты зафиксировали ухудшение качества земельных ресурсов в донском регионе. К таким выводам пришли специалисты Южного научного центра РАН совместно с сотрудниками Южного филиала НИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства.

Согласно полученным данным, усреднённый показатель деградации почв в области достиг отметки 58,48 балла. Этот индикатор свидетельствует о серьёзной угрозе: плодородные характеристики земель снижаются, а их естественный потенциал истощается.

Учёные характеризуют происходящее как проявление опустынивания — многофакторного процесса, при котором грунт утрачивает свои физико-химические свойства, а природная растительность постепенно исчезает. Основными факторами разрушения чернозёмов названы ветровая эрозия и интенсивные воздушные потоки, которые выдувают наиболее ценный гумусовый слой.

Картина распределения проблемы по территории региона неравномерна, однако тревожные признаки наблюдаются практически повсеместно. В ходе анализа шести аграрных зон области выяснилось, что в пяти из них уровень деградации находится в диапазоне 50−75 баллов. Наиболее критическая обстановка сложилась в восточной, северо-западной и северо-восточной частях региона.