В Магаданской области обсудили готовность к пожароопасному сезону

В Магаданской области с рабочим визитом побывал руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На совещании губернатор Сергей Носов сообщил, что для предупреждения возгораний и контроля за возникновением термоточек регион использует технологии наблюдения, основанные на искусственном интеллекте. «В трёх муниципальных округах уже действуют стационарные камеры с круговым обзором. В этом году расширим зоны видеоконтроля. Помощь Авиалесоохране оказывают беспилотники, в том числе те, которые могут находиться в воздухе до пяти часов. Важно сохранять быстроту реакции на сигналы о возгораниях, чтобы не допустить увеличения площади пожаров», — сказал губернатор.
Региональный министр природных ресурсов и экологии Наталья Морозова отметила, что подготовка к сезону началась в ноябре 2025 года: укомплектован штат диспетчеров-операторов, проведён техосмотр техники, закуплены спутниковые навигаторы и радиостанции дальнего действия. Для обслуживания расширенных на 7,8 миллиона гектаров зон авиационного мониторинга в 2026 году предусмотрено дополнительное финансирование около 332 миллионов рублей на укрепление Магаданского и Среднеканского авиаотделений.
Иван Советников отметил, что регион находится в числе лидеров по лётчикам-наблюдателям и авиатехнике. «Нельзя расслабляться после прошлых успехов, ведь июнь традиционно приносит сухие грозы и увеличивает риски. Раннее обнаружение очагов и быстрая реакция позволяют не допустить разрастания пожаров», — сказал глава Рослесхоза. По итогам визита стороны подтвердили готовность Магаданской области к прохождению пожароопасного сезона 2026 года.
