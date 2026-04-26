В Магаданской области обсудили готовность к пожароопасному сезону

На совещании губернатор Сергей Носов сообщил, что для предупреждения возгораний и контроля за возникновением термоточек регион использует технологии наблюдения, основанные на искусственном интеллекте. «В трёх муниципальных округах уже действуют стационарные камеры с круговым обзором. В этом году расширим зоны видеоконтроля. Помощь Авиалесоохране оказывают беспилотники, в том числе те, которые могут находиться в воздухе до пяти часов. Важно сохранять быстроту реакции на сигналы о возгораниях, чтобы не допустить увеличения площади пожаров», — сказал губернатор.