В Красноярске стартовал сезон мойки городских памятников

Специалисты УЗС в Красноярске начали ежегодную мойку городских памятников и скульптур. Первыми в порядок привели скульптуры Александра Пушкина и его супруги в сквере на проспекте Мира. Для очистки используют специальную коммунальную технику, которая подаёт тёплую воду под напором, эффективно удаляя загрязнения. Мойку проводят только при устойчивой плюсовой температуре, чтобы избежать повреждения монументов. Замерзшая вода в микротрещинах может привести к разрушению камня. Уход позволяет не только сохрнить эстетичный вид, но и продлить срок службы памятников, а также сохранить читаемость надписей. «Влажная уборка» также ждет памятники Владимиру Поздееву, Феликсу Дзержинскому, Водянникову, скульптурную композицию «Дети войны» и другие скульптурные объекты города.