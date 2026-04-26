27 районов Нижегородской области начали весеннюю страду

В Нижегородской области дан старт весенне-полевым работам. Как сообщает региональное Министерство сельского хозяйства, аграрии уже приступили к важнейшим агротехническим мероприятиям — подкормке озимых культур и многолетних трав, а также к их боронованию.
Из-за погодных условий график работ пришлось немного скорректировать, состояние посевов, занимающих 238 тысяч гектаров, оценили как хорошее и удовлетворительное. К настоящему моменту 27 районов области активно участвуют в работе: 32 тысячи гектаров озимых культур, что составляет 13,5% от общего объема, уже получили минеральные удобрения. Для оперативного решения любых возникающих вопросов создан региональный штаб.
Работы по боронованию и подкормке озимых развернулись практически во всех центральных и половине южных округов, а также в трех округах северной зоны. Лидером по темпам подкормки озимых стал Павловский округ, обработавший 3,4 тысячи гектаров. Богородский и Дальнеконстантиновский районы лидируют в подкормке многолетних трав, к которой приступили в 21 муниципалитете. Боронование зяби началось в 15 округах.
Продолжается закупка элитных семян и минеральных удобрений, а средний уровень готовности сельскохозяйственной техники достигает 95%. Под урожай 2026 года планируется занять 1 миллион 43 тысячи гектаров земли. Зерновые и зернобобовые культуры будут посеяны на 597 тысячах гектаров, что составит 57% от общей площади.