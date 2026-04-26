27 районов Нижегородской области начали весеннюю страду

Работы по боронованию и подкормке озимых развернулись практически во всех центральных и половине южных округов, а также в трех округах северной зоны. Лидером по темпам подкормки озимых стал Павловский округ, обработавший 3,4 тысячи гектаров. Богородский и Дальнеконстантиновский районы лидируют в подкормке многолетних трав, к которой приступили в 21 муниципалитете. Боронование зяби началось в 15 округах.