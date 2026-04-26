Лукашенко раскрыл, что нужно активнее развивать в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения молочнотоварного комплекса ОАО «Агро-Лясковичи» в воскресенье, 26 апреля, раскрыл, что нужно активнее развивать в Беларуси. Подробности приводит БелТА.
Глава республики обратил внимание, что необходимо активнее развивать в Беларуси выращивание крупного рогатого скота мясных пород.
— Спрос будет, — подчеркнул Александр Лукашенко.
По словам президента Беларуси, в мире увеличивается спрос как на продовольствие, так и на удобрения. Вместе с этим растут и цены.
— Наше время, по-моему, приходит. Не зря вкладывали в сельское хозяйство, — отметил глава государства.
