Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске открыли памятник ликвидаторам последствий аварии в Чернобыле

Монумент установили на Аллее героев Чернобыля на Комсомольском проспекте.

26 апреля, в день сорокалетия с момента аварии на Чернобыльской АЭС, в краевом центре открыли памятник участникам ликвидации последствий техногенной катастрофы.

По информации главы города, монумент установили на Аллее героев Чернобыля на Комсомольском проспекте.

«Почти 900 красноярцев трудились в эпицентре аварии, из них 393 за мужество и героизм награждены орденами и медалями. Благодарен общественной организации инвалидов Союза “Чернобыль” за инициативу установки скульптурной композиции. Символично, что в ней две фигуры — только вместе люди могли справиться с бедствием такого масштаба», — написал Сергей Верещагин в своём официальном Telegram-канале.

Напомним, ранее один из ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС рассказал корреспонденту krsk.aif.ru о месяце службы в опасной зоне и жизни после подвига.