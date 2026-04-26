В Красноярске открыли памятник ликвидаторам последствий аварии в Чернобыле

26 апреля, в день сорокалетия с момента аварии на Чернобыльской АЭС, в краевом центре открыли памятник участникам ликвидации последствий техногенной катастрофы.
По информации главы города, монумент установили на Аллее героев Чернобыля на Комсомольском проспекте.
«Почти 900 красноярцев трудились в эпицентре аварии, из них 393 за мужество и героизм награждены орденами и медалями. Благодарен общественной организации инвалидов Союза “Чернобыль” за инициативу установки скульптурной композиции. Символично, что в ней две фигуры — только вместе люди могли справиться с бедствием такого масштаба», — написал Сергей Верещагин в своём официальном Telegram-канале.
