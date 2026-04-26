Предприятия Курганской области примут участие в выставке AstanaBuild 2026

Регион представят производители «умных» карнизов, сборных строительных блоков и сверхпрочных полимерных полов.

Источник: Национальные проекты России

Международная выставка AstanaBuild 2026 пройдет с 28 по 30 апреля на площадке выставочного центра EXPO в Казахстане. В ней примут участие предприятия Курганской области при поддержке нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в департаменте экономического развития региона.

Область представят производители «умных» карнизов с электроприводом ИП Ковалев В. А., сборных строительных блоков ИП Шарафутдинов Р. Р., сверхпрочных полимерных полов для предприятий и складов «Техстрой». Они смогут посетить конференции, семинары, мастер-классы, круглые столы и B2B-встречи. В ходе деловой выставки запланированы двусторонние переговоры с потенциальными покупателями, дистрибьюторами и представителями строительных компаний Казахстана и других стран.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.