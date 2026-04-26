Главные риски для жизни волгоградцев: прогноз академика Онищенко

Грипп, кардиология, онкология и эндокринология остаются главными причинами смертности в стране.

Академик РАН, эпидемиолог и заместитель президента РАО Геннадий Онищенко в разговоре с ТАСС назвал болезни, которые будут лидировать по числу смертей в ближайшие пять лет: сердечно-сосудистые, онкологические, эндокринные и грипп. При этом грипп не только опасен сам по себе, но и провоцирует осложнения на сердце.

По словам Геннадия Онищенко, за последние два десятилетие тройка лидеров по летальности не изменилась. Кардиология, онкология и эндокринология по-прежнему вносят основной вклад в статистику смертности. Среди инфекций вне конкуренции остаётся грипп — его штаммы постоянно мутируют, но он продолжает уверенно держать первенство. Академик напомнил, что гриппозная инфекция нередко обостряет хронические сердечные болезни и даёт тяжёлые осложнения.

Даже в разгар пандемии COVID-19 грипп наносил не меньший урон, однако ограничительные меры, введённые тогда, парадоксальным образом снизили его распространение. Что касается новых инфекций, таких как оспа обезьян, они уже проникли в человеческую популяцию, но главная угроза в мировом масштабе — холера, седьмая пандемия которой официально до сих пор не закончилась, — уточняет эксперт.

К счастью, для России эта болезнь сейчас малоактуальна. Тем не менее Онищенко подчеркнул: расслабляться с профилактикой гриппа и хронических заболеваний не стоит, иначе ближайшие полгода-пять лет печальная статистика смертности не изменится.

