В Исаакиевском соборе проводили в последний путь дирижёра Сергея Стадлера

Сергей Стадлер родился в Ленинграде в 1962 году. В 1982 году он завоевал первую премию и золотую медаль на Международном конкурсе имени Чайковского. Позже стал главным дирижёром и художественным руководителем Симфонического оркестра Санкт-Петербурга. Обладал уникальным статусом исполнителя, игравшего в концерте на скрипке Никколо Паганини.