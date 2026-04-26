В Исаакиевском соборе проводили в последний путь дирижёра Сергея Стадлера

Музыкант скончался 20 апреля во время перелёта из Петербурга в Стамбул. Ему стало плохо на борту, командир принял решение экстренно посадить самолёт в Бухаресте, но врачи не смогли его спасти. Предположительная причина смерти — острая сердечная недостаточность.
После отпевания в 12:00 в Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости начнется гражданская панихида, которая продлится до 14:00. Похороны музыканта состоятся сегодня на Смоленском кладбище в 15:00.
Сергей Стадлер родился в Ленинграде в 1962 году. В 1982 году он завоевал первую премию и золотую медаль на Международном конкурсе имени Чайковского. Позже стал главным дирижёром и художественным руководителем Симфонического оркестра Санкт-Петербурга. Обладал уникальным статусом исполнителя, игравшего в концерте на скрипке Никколо Паганини.