Салехардский рыбоперерабатывающий комбинат внедрит улучшения в производство

При помощи бережливых технологий предприятие рассчитывает увеличить выпуск консервированной продукции.

Источник: Национальные проекты России

Рыбоперерабатывающее предприятие из Салехарда присоединилось к федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в департаменте экономики Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Участие в проекте “Производительность труда” — это стратегическое решение, которое позволит с помощью передовых управленческих методик выявить внутренние резервы производства. Наращивая объемы выпуска готовой продукции внутри региона, будем делать это более эффективно, с научным подходом, сокращая издержки и минимизируя любые потери. Уверен, что поддержка экспертов регионального центра компетенций поможет в этом», — отметил генеральный директор комбината Владимир Попов.

После внедрения инструментов бережливого производства на предприятии планируется увеличить объемы выпуска консервированной продукции, повысить ее конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках, сократить время производственных процессов. В компании намерены снизить затраты и оптимизировать складские запасы, а также уменьшить уровень брака на всех этапах переработки сырья.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.